Green Day, Fall Out Boy en Weezer volgend jaar naar Stadspark

nieuws

Foto: Pamela Littky / SPOT Groningen

De bands Green Day, Fall Out Boy en Weezer komen volgend jaar naar Groningen. Op 22 juni 2022 gaan zij een concert geven op de Drafbaan in het Stadspark.

Aanvankelijk zou het concert in de zomer van vorig jaar plaatsvinden. Vanwege de coronacrisis kon dit niet doorgaan. Daarop werd het uitgesteld naar dit jaar, maar ook nu is besloten dat het niet door kan gaan. Concertorganisators Mojo en SPOT Groningen hebben het optreden nu voor volgend jaar vastgelegd.

De Amerikaanse punkrockband Green Day werd opgericht in 1986 als de Sweet Children. In 1989 veranderden ze de bandnaam naar Green Day. De band uit Oakland werd in 1994 wereldwijd bekend met hun album Dookie. Grote hits hadden ze in Nederland met de singels ‘The saints are coming’ uit 2006, ‘Boulevard of Broken Dreams’ uit 2004 en ’21 Guns’ uit 2009. Green Day is de tweede grote band die volgend jaar op gaat treden in het Stadspark. Eerder werd al bekend dat de band Guns N’Roses op 23 juni 2022 een concert gaat geven.

Beluister hieronder Green Day met 21 Guns

Na @gunsnroses komen volgend jaar ook @GreenDay, @falloutboy, @Weezer naar de Drafbaan. Het college heeft deze week de plannen voor het evenemententerrein in het Stadspark vastgesteld. In het filmpje https://t.co/tVfICcP232 leggen we uit wat we gaan doen. — Gemeente Groningen (@gem_groningen) April 28, 2021