Grasbrand Eemsgolaan snel onder controle

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Aan de Eemsgolaan heeft woensdagavond enige tijd brand gewoed in een stuk gras. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van de brand kwam rond 22.40 uur binnen bij de hulpdiensten waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “Het gaat om een stuk gras nabij het sportveldje”, vertelt Ten Cate. “Automobilisten op de A7 zagen de rook en hebben daarop de hulpdiensten gealarmeerd. Het vermoeden bestaat dat de brand al enige tijd woedde omdat er een aantal meters gras is afgebrand.”

De brandweer heeft het vuur geblust met één straal hogedruk. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Omdat het al lange tijd niet geregend heeft is het erg droog in de natuur. De verwachting is dat hier komende dagen verandering in gaat komen.