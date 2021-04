Grand Theatre begint met Theater-to-go: “Het is iets kwetsbaarder”

Het Grand Theatre is afgelopen zaterdag begonnen met Theater-to-go. Hier kan je een privévoorstelling van tien minuten afhalen, die vervolgens op een locatie in de stad wordt opgevoerd.

Theatermaker Tim Verbeek vertelt dat in deze toneelstukken onder andere klassieke teksten worden opgevoerd: “Dat zijn teksten van Shakespeare, Ibsen of Tsjechov.”

Verbeek noemt het een mooie manier om, tijdens de coronacrisis, alsnog theater aan te bieden. Maar de vorm is nogwel even wennen: “Het is iets kwetsbaarder omdat het zo direct en dicht bij is.”

De voorstellingen zijn elke zaterdag af te halen bij het Grand Theatre.