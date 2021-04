Grand Theatre begint met 1-op-1 voorstellingen in de buitenlucht

nieuws

Bron: Google Maps

Vanaf aanstaande zaterdag, tussen 14.00 uur en 17.00 uur, kunnen bezoekers van het Grand Theatre een 1-op-1 voorstelling bestellen bij het theatercafé.

Tijdens de korte voorstellingen van Theater-to-go kunnen bezoekers zich laten verrassen door een 10 minuten durende opvoering in de buitenlucht, geheel coronaproof en volgens de huidige richtlijnen van het RIVM.

Er zijn onder andere voorstellingen te boeken van JÓRMA, Illustere Figuren, Teddy’s Last Ride en Tussenland. Tot en met 26 juni kunnen bezoekers elke zaterdag een opvoering bezoeken van een andere theatermaker of groep. Op de website van het Grand Theater is een overzicht te vinden. Een persoonlijk optreden kost 2,50 euro.