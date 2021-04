Grafisch Museum: “Mooi dat we nu toe kunnen werken naar een datum”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Uit het openingsplan dat dinsdagavond gepresenteerd werd door demissionair premier Mark Rutte blijkt dat musea met een doorstroomlocatie vanaf 26 mei de deuren weer mogen openen. Bij het Grafisch Museum reageert men voorzichtig positief.

“Ik denk dat het heel mooi is dat er nu een plan op tafel ligt met een datum”, vertelt directeur Fronique Oosterhof. “Uit het plan blijkt dat wij onder de derde stap vallen en dat we op 26 mei weer open mogen. De vraag is echter hoe het in de werkelijkheid uit gaat pakken. Er mogen geen tegenslagen zijn, omdat anders alles vertraagd wordt. En daarnaast heb ik ook niets gehoord over versnellen. Stel dat de druk in de ziekenhuizen heel snel af gaat nemen, kunnen dan de versoepelingen ook naar voren worden gehaald. Daar heb ik volgens mij niets over gehoord.”

“We kunnen veilig open”

Oosterhof vraagt zich ook af wat de zin is van de pilot met de proeftesten. “In april vinden er verschillende proeftesten plaats waaronder tijdens de museumweek die van 19 tot en met 25 april wordt gehouden. De resultaten van deze test worden in mei verwacht. Ik vraag mij af of de resultaten van deze testen invloed hebben op het beleid van het kabinet, of dat men hier helemaal niet naar kijkt. Daarnaast blijf ik de woorden van de museumvereniging herhalen dat wij gewoon veilig open kunnen. Met alle maatregelen die we genomen hebben kan het gewoon goed en veilig.”

Tentoonstelling tot 27 juni te zien

Met het Grafisch Museum gaat het ondertussen goed. “Wij zitten niet stil. We zijn druk bezig met plannen maken, we zijn aan het opruimen en we zijn klusjes aan het doen. Daarnaast kijken we ook van welke regelingen wij gebruik kunnen maken. De sfeer is hoe dan ook goed, en samen houden we de moed er in.” Oosterhof heeft ook goed nieuws. “Op dit moment hebben we de tentoonstelling ‘Werkman werk door’ staan die eigenlijk tot 5 april bij ons zou zijn. Deze hebben we kunnen verlengen tot 27 juni. Dus als we op 26 mei weer open mogen, dan zouden de mensen deze tentoonstelling nog een maand lang kunnen zien. Dat zou geweldig zijn. Wij blijven in ieder geval positief.”