GO-Sharing wil tegoeden gebruikers niet terugbetalen tot ‘verdere stappen’ gemeente

Foto Andor Heij

Hoewel alle scooters van GO Sharing voor 1 mei uit de straten van Groningen verdwenen moeten zijn, kunnen Groningers hun tegoeden bij de aanbieder van deelscooters nog niet terug krijgen. Dat liet het bedrijf donderdagmiddag weten, na een verzoek van OOG-DJ Henri Haan.

“Op dit moment zijn wij in afwachting van verdere stappen die de gemeente gaat nemen en hoe wij daar vervolgens in gaan handelen”, zo schrijft GO Sharing op een verzoek tot terugbetaling. “Indien wij de informatie over openstaande bedragen hebben ontvangen, zullen wij dit met de gebruikers communiceren.”

Woensdagmiddag werd bekend dat GO Sharing geen nieuwe vergunning krijgt van de gemeente voor het aanbieden van deelscooters, in tegenstelling tot concurrenten Felyx en Check. GO Sharing viel daarbij af, omdat het slechtere cijfers behaalde dan de concurrentie op het gebied van overlast en communicatie naar gebruikers. Eerder op de donderdag liet het bedrijf weten dat het zich beraadt op stappen tegen de gemeente.

Haan zelf neemt geen genoegen met een halve belofte van het deelscooter-bedrijf: “Ik heb geen overeenkomst met de gemeente Groningen, maar een overeenkomst met Go. Ze stoppen in de Stad, ik kan al nergens rijden, dus wil mijn geld terug.”

