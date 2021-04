GO Sharing wil snel terug naar Groningen, nog geen duidelijkheid over tegoeden

nieuws

Foto: Andor Heij

GO Sharing hoopt op korte of langere termijn hoe dan ook terug keren in Groningen. Dat zegt Lloyd Drop van het bedrijf van de deelscooters.

Dinsdagmorgen heeft GO Sharing een toelichting gekregen waarom de vergunning is gegaan naar Felyx en nieuwkomer Check. “We hebben de toetsingscriteria niet het sterks geschreven. Dat is balen”.

In principe kan Go Sharing zich pas over twee jaar weer inschrijven, maar Drop hoopt dat het eerder kan. “We zijn in overleg met de gemeente en zijn daarvoor ook een petitie gestart die al vierduizend keer is gerekend. En we hopen op meer”.

Tegoed

Dan is er nog de kwestie van de tegoeden: “Mensen die tegoeden hebben op hun account kunnen ook gebruik maken van onze service in andere steden. We rijden ook in Leeuwarden, Assen en Almelo”, aldus Drop. Maar niet iedereen rijdt in de andere stad op een GO Sharing scooter en die mensen willen hun geld wel terug: “We moeten nog kijken hoe we dat gaan inrichten”, vervolgt Drop. “We komen begin volgende week met meer informatie voor de klanten”.

De groene GO Sharing scooters moeten in principe voor 1 mei uit het straatbeeld zijn in Groningen.