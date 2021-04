GO Sharing verliest vergunning voor deelscooters in Stad

nieuws

Foto Andor Heij. Deelscooters.

De groene deelscooters van GO Sharing moeten per 1 mei verdwenen zijn uit de stad. Het bedrijf krijgt na een proefperiode geen vergunning van de gemeente.

Per 1 mei hebben nog maar twee bedrijven een vergunning, namelijk Felyx en het nieuwe Check Technologies. Beide mogen de komende twee jaar elk maximaal 200 scooters in de stad laten rijden. De gemeente gaf Felyx en Check de beste cijfers. Daarbij werd gekeken naar diverse criteria, zoals het tegengaan van overlast, de bijdrage aan de werkgelegenheid en de informatievoorziening aan gebruikers. GO Sharing viel daarbij af, omdat het veel slechtere cijfers behaalde.

Felyx en Check werven beide hun medewerkers geheel uit inwoners van de gemeente Groningen. Bovendien willen ze samenwerking aangaan met technische opleidingen van kennisinstellingen in de stad. GO Sharing scoorde daardoor minder hoog, net als op gebied van verkeersveiligheid en de gebruiksaanwijzing van de deelscooter. Bovendien belonen Felyx en Check correct verkeersgedrag.

De gemeente heeft eerder aangegeven maximaal twee bedrijven een vergunning te verlenen, tot een maximum van 400 scooters. Dit omdat ze vaak overlast veroorzaken, zoals slordig parkeren.