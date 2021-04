GGD’en stoppen voorlopig met AstraZeneca-vaccin

nieuws

Foto: Rwendland via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

De GGD’en stoppen voorlopig helemaal met het vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. Vrijdag werd al bekend dat er gestopt werd met het vaccineren van mensen onder de 60 jaar.

Nu wordt er ook gestopt met het inenten van mensen ouder dan 60 jaar. Deze stap wordt genomen om verspilling tegen te gaan. In de leeftijdsgroep stonden zevenhonderd afspraken ingeplanned maar deze zijn inmiddels afgezegd. “Die mensen zouden de komende dagen verspreid over zeventig tot tachtig locaties langskomen. Dat betekent 1 tot 5 per dag. Aangezien we 10, 11 of 12 prikken uit een flesje kunnen halen zou dit tot verspilling leiden en daarom hebben we de mensen per sms afgezegd”, aldus een woordvoerder.

Vrijdag werd besloten om te stoppen met het vaccineren van mensen onder de 60 jaar nadat er vijf nieuwe meldingen binnen waren gekomen over mogelijke ernstige bijwerkingen van het vaccin bij vrouwen in de leeftijd van 25 tot 65 jaar. Eén van de vrouwen overleed aan de gevolgen van een bloedprop in de longen. In het Verenigd Koninkrijk zijn zeven mensen overleden aan bloedproppen na een inenting met AstraZeneca. In totaal hebben 30 mensen tromboseklachten gemeld. In het land zijn 18 miljoen AstraZeneca prikken gezet.