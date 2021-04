GGD Groningen opent mobiele testunit bij Duitse grens

nieuws

Sneltest corna

Vanaf aanstaande donderdag kunnen Groningers, die naar Duitsland moeten vanwege ‘maatschappelijk verkeer’, zich op corona laten testen aan de grens bij Bad Nieuweschans.

De GGD heeft, als pilot, een mobiele testunit ingericht aan de Schliekenweg in Bunde. De mobiele testunit is bedoeld voor het zogenaamde ‘maatschappelijke verkeer’: Nederlanders die in Duitsland moeten zijn voor mantelzorg, studie of stage.

Ook mensen die hun huisarts over de grens hebben, kunnen gebruik maken van de teststraat. De GGD benadrukt dat de teststraat niet bedoeld is voor mensen die gaan winkelen of tanken in Duitsland. Zij moeten zelf een test doen in een commerciële teststraat.

De mobiele testunit is vanaf donderdag 29 april dagelijks geopend van 8.00 – 15.30 uur. Medewerkers van GGD Groningen voeren de sneltests gratis uit. Bij een negatief testresultaat krijgt men een Duitstalig testbewijs mee.