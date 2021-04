GGD: “Groningen heeft opnieuw laagste besmettingsgraad van Nederland”

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De besmettingsgraad in de provincie Groningen is opnieuw het laagst van Nederland. Vorige week was dit ook het geval. Wel blijkt uit de wekelijkse update van de GGD dat de situatie in de regio zeer ernstig blijft.

Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland is in Groningen bij 31.247 personen het virus vastgesteld. “Sinds vorige week woensdag zijn er 987 besmettingen bijgekomen”, schrijft de GGD. “Dit is een lichte toename ten opzichte van de week ervoor. De besmettingsgraad in onze regio is met 168 gevallen per 100.000 op dit moment het laagst in Nederland en ligt daarmee ruim onder het landelijk gemiddelde dat op 288 per 100.000 inwoners staat.” Desondanks is er met deze besmettingsgraad en 97 ziekenhuisopnames per 1.000.000 inwoners nog altijd sprake van het inschalingsniveau ‘zeer ernstig’.

Tekst gaat verder onder de infographic

Vaccinaties

In de afgelopen week zijn er in Groningen 11.337 vaccinaties gezet. Daarmee komt het totale aantal vaccinaties op 76.171. “Afgelopen weekend is iedereen geboren in en voor 1951 opgeroepen om online een afspraak te maken. Er is genoeg ruimte voor een prikafspraak op onze vaccinatielocaties in Martiniplaza, Kardinge, Zuidhorn en Appingedam. Vanaf komende maandag zal er ook in de nieuwe locatie Scheemda volop geprikt gaan worden.”

Meer jongeren besmet geraakt

Uit de leeftijdsverdeling van de nieuwe besmettingen blijkt dat het percentage jongeren dat besmet is geraakt is toegenomen. In de leeftijdscategorie 0 tot 14 jaar gaat het om een besmettingsgraad van 13%, vorige week was dit 11%. In de groep 15 tot 19 jaar gaat het om 9% tegenover 7% vorige week. In de categorie 20-29 jaar is de besmettingsgraad 18%, in de groep 30 tot 65 jaar 51% en in de categorie ouder dan 65 jaar is het 10% tegenover 14% vorige week.”

Meeste besmettingen in thuissituaties

De GGD heeft bij de nieuw ontdekte besmettingen in 56% van de gevallen een vermoedelijke bron aan kunnen wijzen. Daaruit blijkt dat 61% van de besmettingen in thuissituaties plaatsvond, 24% bij bezoek in de thuissituatie, 11% in de werksituatie, 2% in een zorginstelling en 4% op school en kinderopvang. “Per nieuwe besmetting kan meer dan één vermoedelijke bron worden aangewezen; de bovengenoemde percentages tellen dan ook op tot meer dan 100%.”

Meeste nieuwe besmettingen in gemeente Pekela

Het aantal besmettingen in de provincie is de afgelopen week toegenomen. De meeste nieuwe besmettingen werden aangetroffen in de gemeente Pekela met 418 gevallen op de 100.000 inwoners. In Stadskanaal gaat het om 281 gevallen, Eemsdelta 227, Oldambt 212 en Midden-Groningen 176. Het besmettingsniveau in de gemeente Groningen is in de afgelopen week gedaald naar 129 per 100.000 inwoners en ligt hiermee iets onder het gemiddelde van de regio dat op 168 staat. In de provincie kwamen afgelopen week 6 personen te overlijden aan de gevolgen van een bewezen corona-infectie. Het totale aantal overlijdens komt daarmee op 231.

Aantal afgenomen test afgenomen

In de afgelopen week zijn er in de GGD-locaties 16.025 personen getest op het coronavirus. Van hen kregen 928, dat is 5,3%, een positief testresultaat. Het aantal afgenomen testen is in vergelijking met de week er voor licht afgenomen. Ook landelijk wordt er de afgelopen week een lichte daling gezien in het aantal afgenomen testen.