GGD: “Groningen heeft laagste besmettingsgraad van Nederland”

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De provincie Groningen had in de afgelopen week de laagste besmettingsgraad van heel Nederland. Desondanks lag het inschalingsniveau in onze provincie op het niveau ‘zeer ernstig’. Dat laat de GGD Groningen weten in haar wekelijkse update.

Sinds de uitbraak van het coronavirus in onze provincie, in maart vorig jaar, zijn tot nu toe 30.260 personen positief getest. Sinds vorige week woensdag zijn er 960 nieuwe besmettingen bijgekomen. “Dit is een lichte afname van ongeveer 15% ten opzichte van de week ervoor toen er 1.137 personen positief getest werden”, schrijft de GGD. “De besmettingsgraad in onze regio is met 160 gevallen per 100.000 inwoners op dit moment het laagste van heel Nederland. Het landelijk gemiddelde ligt op 279. Desondanks is het inschalingsniveau van onze regio met deze besmettingsgraad en 80 ziekenhuisopnames per 1.000.000 inwoners nog steeds ‘zeer ernstig’.

Tekst gaat verder onder de infographic

Meer besmettingen in de leeftijdscategorie 30 tot 64 jaar

De leeftijdsverdeling van mensen met een nieuwe besmetting is vrijwel hetzelfde gebleven in vergelijking met vorige week. In de leeftijdscategorie 0 tot 14 jaar gaat het om een besmettingspercentage van 11%. In de groep van 15 tot 19 jaar om 7%, in de categorie 20 tot 29 jaar om 19% en in de leeftijdsgroep 30 tot 64 jaar om 50%, dit was 48%. In de categorie 65 jaar en ouder gaat het om 14%.

Meeste besmettingen in thuissituaties

Uit het bron- en contactonderzoek van de GGD blijkt dat de meeste nieuwe besmettingen plaats hebben gevonden in thuissituaties. Het gaat om 59% van de nieuwe besmettingen. Bij bezoek in de thuissituatie gaat het om 23%, 15% tijdens werksituaties, 5% in een zorginstelling en 3% op school en kinderopvang. “Per nieuwe besmetting kan meer dan één vermoedelijke bron worden aangewezen, de bovengenoemde percentages tellen dan ook op tot meer dan 100%.”

Meeste nieuwe besmettingen in Pekela

In de provincie is het aantal besmettingen de afgelopen week toegenomen. De meeste nieuwe gevallen werden ontdekt in de gemeente Pekela waar het gaat om 451 besmettingsgevallen per 100.000 inwoners. In Westerwolde gaat het om 276, Stadskanaal 268, Oldambt 223 en Midden-Groningen 199. In de gemeente Groningen is het besmettingsniveau gedaald naar 143 per 100.000 inwoners. Hiermee ligt het iets onder het gemiddelde niveau van de regio dat op 160 staat. In de afgelopen week kwamen 8 personen te overlijden ten gevolge van een bewezen corona-infectie. Het totale aantal sterfgevallen komt daarmee op 225.

Afname van aantal testen

Op de verschillende testlocaties van de GGD werden in de afgelopen week 16.402 personen getest. Van hen kregen 872 personen, 5,3%, een positief testresultaat. Het aantal afgenomen tests is licht afgenomen. In de week er voor lag dit op 17.480. Ook landelijk wordt er voor het eerst sinds enkele weken een daling gezien in het aantal afgenomen testen. Onbekend is of deze daling een gevolg is van een trend of veroorzaakt wordt door het lange Paasweekend.