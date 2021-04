Winkeliers zijn blij dat ze weer klanten zonder afspraak mogen ontvangen. Dit mogen zij zeer waarschijnlijk doen vanaf woensdag 28 april.

Afgelopen maandag lekte uit dat het kabinet dinsdagavond waarschijnlijk verschillende versoepelingen gaat aankondigen voor onder andere winkels.

De winkels mogen maximaal één klant per 25 vierkante meter ontvangen. Zo kunnen ze bij de kledingwinkel Apriori en feestwinkel Confetti 3 klanten tegelijkertijd ontvangen. Ondanks deze regels zijn ze bij deze winkels blij met de versoepelingen. “Ik heb er echt heel veel zin in dat we weer open kunnen, gezelligheid, foute uur op tien en de hele dag weer knallen.” Aldus Anders Cox van de feestwinkel.

De persconferentie van het kabinet begint dinsdagavond om 19:00.