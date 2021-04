Getuige van ongeluk mishandeld, politie zoekt getuigen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is op zoek naar mensen die zaterdagavond getuige zijn geweest van een mishandeling op de Eckhartstraat van een persoon die eerder op de avond getuige was van een verkeersongeluk. Dat meldt de politie op haar Instagram-pagina.

Rond 18.45 uur vond er een ongeluk plaats op de kruising van de Eckhartstraat en het Aquinopad in de wijk Gravenburg. Twee scooters kwamen met elkaar in botsing. Even later vond er in de buurt van de Eckhartstraat een mishandeling plaats van een persoon die getuige was van het ongeluk.

De politie is op zoek naar mensen die iets gezien hebben. Zij kunnen zich melden bij de politie op telefoonnummer 0900 88 44.

