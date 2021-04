Gemoedelijke sfeer in Noorderplantsoen op zonnige voorjaarsdag: “Korte broeken en gitaar”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De sfeer in het Noorderplantsoen is zondagmiddag gemoedelijk en gezellig. Dat zegt fotograaf Mike Weening die rond 15.00 uur een bezoek bracht aan het Plantsoen.

“Ik zie mensen in korte broek en t-shirt rondlopen”, omschrijft Weening. “De sfeer is gezellig en het is niet te druk. Ik kan de mensen ook geen ongelijk geven. In de zon is het heerlijk warm.” De temperatuur liep in Groningen halverwege de middag op naar zo’n 16 graden Celsius. “Rond de grote vijver zitten mensen in het gras. De één zit te lezen, een ander is gezellig aan het kletsen. Verderop speelt iemand gitaar. Het is een hele gezellige sfeer. En iedereen houdt zich ook heel goed aan de basisregels.”

Eerder dit jaar was het bij mooie voorjaarsdagen nog te druk in het Noorderplantsoen. Daar is zondag vooralsnog geen sprake van.