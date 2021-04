Gemeenteraad stemt in met uitbreiding betaald parkeren in Stad

nieuws

De gemeenteraad heeft woensdag ingestemd met het plan van wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer om het betaald parkeren in de stad uit te breiden. In dit plan wordt het gebied van betaald parkeren verdubbeld.

Broeksma liet tijdens de vergadering weten dat er in veel wijken de wens heerst om betaald parkeren in te voeren. Zo komt het steeds vaker voor dat bewoners lang moeten zoeken naar een parkeerplek omdat forensen de automobiel in hun wijk parkeren. Daarnaast komt het vaak voor dat bewoners van wijken waar al betaald parkeren geldt, hun auto parkeren in naastgelegen wijken waar de regeling nog niet geldt. Hiermee besparen zij op hun parkeerkosten.

Betaald parkeren

Nu er ingestemd is met het plan betekent dit dat er vanaf komende herfst betaald geparkeerd gaat worden in de West-Indische Buurt, Helpman-West, Coendersborg en Oosterparkwijk. Volgend jaar maart volgen De Hoogte, Tuinwijk, Selwerd en Paddepoel. Op 1 oktober 2022 volgt er betaald parkeren in De Wijert-Noord en de Regattaweg. Vanaf 1 maart 2023 in het Stadspark, Hoornsemeer en Corpus den Hoorn.

Draagvlak

Niet alle partijen lieten weten blij te zijn met het plan. De Stadspartij vroeg zich bijvoorbeeld af of er wel genoeg draagvlak is in de wijken voor de plannen. Volgens de partij zou hier onvoldoende onderzoek naar gedaan zijn. Ook D66 liet weten dat het graag had gezien dat inwoners meer betrokken waren geweest bij de plannen.

In de plannen gaan bewoners straks vijftig euro per jaar betalen voor een parkeervergunning. Mensen die een tweede auto hebben betalen daar straks honderd euro voor. Bezoekers betalen 2,40 euro per uur. De prijzen voor de parkeervergunningen liggen lager dan in wijken waar al betaald parkeren geldt. Er komt een onderzoek waarbij er gekeken wordt of het mogelijk is om de prijzen ook in andere wijken te verlagen.