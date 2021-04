30-km-zone in groot deel Stad; mogelijk tram tussen Europapark en Zernike

nieuws

Foto: Henk-Jan van der Klis via Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Tussen nu en 2040 maakt Groningen ruim baan voor fietsers en voetgangers en wordt het autoverkeer tussen wijken ontmoedigd. Ook nieuwe vormen van vervoer, waaronder een tramverbinding, liggen op tafel.

Dat blijkt uit de conceptvisie voor mobiliteit, getiteld ‘Groningen goed op weg’, die vrijdag werd gepresenteerd.

Dertig over de Diepenring

De maximumsnelheid voor autoverkeer wordt teruggebracht naar dertig kilometer per uur, op bijna elke weg binnen de bebouwde kom. Dat geldt ook voor de Diepenring, die haar functie als ‘verdeel– en parkeerring’ kwijt gaat raken. Omdat de snelheden lager gaan liggen, wordt er vaker voor gekozen om verkeersstromen te mengen. Dat gaat betekenen dat auto’s fietsers en voetgangers vaker gebruik gaan maken van hetzelfde weggedeelte.

Tram tussen Europapark, Kardinge en Zernike; nieuw station langs Frieschestraatweg

Op termijn ziet het college van B&W kansen voor een tram(achtig)systeem aan de oostkant van de stad. Dat geldt vooral op de corridor tussen het Europapark, het UMCG, het Noorderstation, de Zernike Campus en de corridor richting Kardinge. Of de tram er ook echt komt, is nog niet zeker. Het college houdt echter, bij alle toekomstige plannen, ruimte over om dit plan te realiseren.

Op de spoorlijn tussen Groningen, Delfzijl en de Eemshaven moet een nieuw treinstation verrijzen. “Een nieuw station voor het te ontwikkelen nieuwe stadsdeel De Suikerzijde heeft de hoogste prioriteit en wordt als eerste gerealiseerd”, zo stelt de gemeente.

Ander railvervoer wordt deels losgekoppeld van autoverkeer. De plannen voorzien erin de Stationsstraat (deels) autovrij te maken. Ook op de Eikenlaan wordt een zogenaamde ‘knip’ in het autoverkeer aangelegd. Deze moet komen op de kruising van de Eikenlaan met de fietssnelweg naar de Zernike Campus.

Elke wijk aangesloten op ringweg

Daarnaast moet iedere wijk een aansluiting krijgen op de ringweg, zodat autoverkeer zoveel mogelijk via de ringwegen en de hoofdwegen kan rijden.

Meer OV, deelscooters en fietsen

Het ontmoedigen van auto’s zal waarschijnlijk gevolgen hebben voor het gebruik van het openbaar vervoer. Daarom komen er op meer plekken overstappunten, waar verschillende vormen van vervoer op elkaar aansluiten. Ook zet de gemeente meer in op deelauto’s, elektrische scooters en fietsen.

Broeksma: ‘Ruim baan voor fietsers en voetgangers’

“We maken ruim baan voor fietsers en voetgangers en gaan het autoverkeer tussen wijken ontmoedigen”, vertelt wethouder Philip Broeksma. “We zoeken naar manieren om de ruimte voor het verkeer te beperken, maar wel bereikbaar te blijven. Er komt zo meer ruimte voor groen, ontmoeten en te verblijven. Ook stimuleren we duurzame mobiliteit. Zo maken we het verkeer in Groningen groener en veiliger.”

Naar verwachting wordt in oktober 2021 de definitieve visie van de plannen voorgelegd aan de gemeenteraad.