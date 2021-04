Gemeente stopt samenwerking Schakelkans voor een jaar; FNV is blij, maar houdt vinger aan de pols

nieuws

De gemeente Groningen stopt de samenwerking met het project Schakelkans voor dit jaar. Dat maakte wethouder Carine Bloemhof afgelopen woensdag bekend, tijdens het Politieke Vragenuur van de gemeenteraad. De FNV stelt vrijdagmiddag blij te zijn met het besluit.

Wethouder Bloemhof noemde haar overweging een ‘pragmatische afweging’, omdat er weinig tot geen vraag of aanbod is vanwege corona. De gemeente gaf recent inzage in de geldstromen voor het project. Daaruit werd duidelijk dat er op dit moment geen mensen deelnemen aan het project. De afgelopen tijd werkten er slechts twee mensen via de regeling. Meerdere raadsfracties eisten daarom opheldering over de toekomst van het project.

De FNV is blij met dit besluit, maar hoopt dat het besluit van een tijdelijke stopzetting voor dit jaar uiteindelijk ook zal worden omgezet in een definitief besluit. Volgens de vakbond laat de gemeente mensen in de bijstand zo namelijk werken onder het minimumloon.