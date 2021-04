Gemeente investeert 1,65 miljoen in aanpak drafbaan en Stadspark

nieuws

Foto: Stadspartij Groningen

De ontwikkeling van het Evenemententerrein Stadspark gaat 1,65 miljoen euro kosten. Dat heeft het gemeentebestuur woensdag bekendgemaakt.

Het geld is nodig voor het uitvoeren van noodzakelijke werkzaamheden op de drafbaan. Om de balans tussen evenementen, natuur en de woonomgeving te verbeteren wil het college investeren in het Stadspark en de drafbaan, zodat meer mensen ervan kunnen genieten. Tegelijkertijd moet ook de leefbaarheid in en om het park toenemen.

De investering vergroot de kans dat ook grote acts naar Groningen komen, zoals de band Guns N’Roses op 23 juni volgend jaar. Door meer diversiteit aan optredens (minder dance, meer pop) kan de belasting op de omgeving afnemen. De kwaliteit neemt ook toe door minder opbouwlogistiek en een groenere energievoorziening. Het doel is daarmee niet méér evenementen, maar vooral betere evenementen.

Met het geld wordt onder meer de entree verbeterd, groene stroom aangelegd, de watervoorziening verbeterd en snel internet en een vaste podiumplek aangelegd. De drafbaan wordt openbaar toegankelijk gemaakt, tenzij er evenementen zijn. Zo wordt de drafbaan onderdeel van het Stadspark en kan het worden gebruikt voor allerlei activiteiten.