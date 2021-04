Gemeente: ‘Te druk in Noorderplantsoen, kom er niet naartoe’

nieuws

Foto: Anneloes Struik

De gemeente Groningen roept Stadjers en andere bezoekers aan de Stad op ‘Koningsmiddag’ op om niet meer naar het Noorderplantsoen te komen. Volgens de politie en boa’s is het te druk in het park.

De drukte in het park nam dinsdagmiddag snel toe. Rond 14.00 uur leek de situatie nog beheersbaar, maar anderhalf uur later besloten de gemeente en de politie toch in te grijpen.

Tekst gaat verder onder de foto’s

Een dertigtal politieagenten en boa’s van de gemeente begonnen rond 15.45 uur met het ‘leegvegen’ van het park. Volgens voorbijgangers verliep de actie van de ordebewaarders niet altijd even soepel. Ondanks het feit dat veel mensen het park verlieten, kwamen er nog steeds nieuwe bezoekers richting het plantsoen.

Uiteindelijk slaagden de politie en boa’s erin om de speelweide in het plantsoen rond 16.30 uur volledig te ontruimen. Ook uit de rest van het park druppelden de bezoekers weg.

Foto: Joey Lameris (112 Groningen)

Kom niet naar het Noorderplantsoen. Het is te druk. Boa’s en politie gaan handhaven. ⛔ Vermijd drukte

↔ Houd 1,5 meter afstand

👫 Max groepsgrootte: 2 personen of 1 huishouden — Gemeente Groningen (@gem_groningen) April 27, 2021