De gemeente Groningen is voornemens om in mei te beginnen met herstelwerkzaamheden aan de klinkerbestrating in Ten Boer.

Door vorst en de daarop volgende dooi is er in meerdere straten schade ontstaan aan klinkerbestratingen.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. De gemeente vraagt begrip van omwonenden voor overlast en ongemak tijdens de werkzaamheden.