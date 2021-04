Gemeente Groningen volgt lijn Veiligheidsberaad in discussie heropenen terrassen

nieuws

Foto: Chris Bakker

De gemeente Groningen volgt de lijn van het Veiligheidsberaad in de discussie die zaterdag gevoerd wordt over het heropenen van terrassen.

“Er is geen aanleiding om af te wijken van de lijn zoals die door voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad is uitgezet”, vertelt gemeente woordvoerder Hans Coenraads. “Alle burgemeesters in het Veiligheidsberaad hebben een stem, en daar is een standpunt uitgerold. Als gemeente volgen wij dit standpunt.” De discussie werd vrijdagavond aangezwengeld door burgemeester Femke Halsema (GroenLinks) van Amsterdam. Halsema stelde in het televisieprogramma Beau dat ze de voorbije de dagen te stellen had met volle parken waar mensen nauwelijks tot geen afstand van elkaar hielden. Woensdag moest het Vondelpark ontruimd worden. Voor Halsema is het aanleiding om te zeggen dat de terrassen open moeten. “Ik zie namelijk veel liever dat mensen een beetje geordend op een terras gaan zitten, in plaats van met duizenden mensen in het park.” De oproep van Halsema krijgt zaterdag steun van de burgemeesters van Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

Het Veiligheidsberaad, dat uit de 25 voorzitters van de Veiligheidsregio’s bestaat, is echter voorzichtiger als het gaat om het heropenen van terrassen. Het Veiligheidsberaad laat weten dat men voorstander is om versoepelingen stapje voor stapje uit te voeren, afhankelijk van de stand van de vaccinatie en de epidemiologische toestand. Daarbij ligt het in de lijn der verwachting om eerst naar versoepelingen buiten te kijken en later naar binnen-situaties. Het Veiligheidsberaad zegt op dit moment te werken aan een aangepaste routekaart. Het kabinet voert de regie over dit plan. Over de precieze invulling van het plan is nog niets te zeggen.