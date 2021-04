Gemeente en RUG onderzoeken toekomst Hortus en Biotoop

nieuws

Foto: Hortus Haren (via Google Streetview)

De gemeente Groningen en de Rijksuniversiteit willen samen onderzoeken onder welke omstandigheden de gemeente de Hortus en de Biotoop in Haren kan overnemen.

Dat blijkt uit antwoorden van het gemeentebestuur op vragen van GroenLinks en de PvdA. Die maken zich zorgen over de toekomst van de Hortus en Biotoop. Ze zijn onder de indruk wat daar tot stand is gebracht. Op het terrein van 8 hectare zijn 180 bedrijven en organisaties gevestigd.

Wat het college betreft blijft het terrein van de Hortus en Biotoop voorlopig zoals het is. Op het moment dat we naar de toekomst kijken, doen we dat zeker samen met de huidige gebruikers, bewoners, huurders, omwonenden en andere Harenaren, aldus het gemeentebestuur. Er is bovendien contact met de belangrijkste belanghebbenden, zoals CareX, de Stichting Behoud Groen Hortus, de Vereniging Vrienden van de Hortus en Stichting Het Groninger Landschap. Het college wil, als alles goed gaat, uiterlijk eind dit jaar een verkoopovereenkomst aan de gemeenteraad voorleggen.