Gemeente blijft samenwerken met Confucius Instituut, maar neemt wel afstand van bestuur

Het Confucius Instituut Groningen - Foto: Google Maps - Streetview

Het gemeentebestuur van Groningen ziet geen reden om de samenwerking met het Confucius Instituut Groningen stop te zetten. Dat laat burgemeester Koen Schuiling donderdagmiddag weten, in zijn beantwoording van schriftelijke vragen van Student & Stad.

“Ons college blijft alert op signalen van beïnvloeding, maar ziet geen reden om vanwege verdachtmakingen de samenwerking stop te zetten”, zo schrijft Schuiling. “Ons college heeft laten onderzoeken of aantijgingen van beïnvloeding vanuit China via het GCI gegrond zijn. Uit ons onderzoek, maar ook uit onderzoek van het Clingendael Instituut, is daarvan niets gebleken.” Daar voegt Schuiling aan toe: “Voor de huidige en toekomstige relatie met China is het essentieel dat onze wetenschappers en onze bedrijven kennis hebben van de Chinese taal.”

Het stadsbestuur gaat echter wel afstand nemen van het bestuur van de stichting, zo laat Schuiling weten: “In goed overleg met het stichtingsbestuur streven we wel een

verandering na in de governance van het instituut. Waar op dit moment de burgemeester en de bestuursvoorzitters van de kennisinstituten direct verantwoordelijk zijn voor het bestuur van de stichting, wordt in lijn met de wet Bestuur en Toezicht naar een structuur toegewerkt waarbij de burgemeester en beide bestuursvoorzitters op afstand toezicht houden.”

Problemen rond Confucius Instituut en Groningse instellingen

De Rijksuniversiteit kwam de afgelopen maanden vaker in opspraak door haar samenwerking met Chinese universiteiten en overheidsinstellingen. Zo wordt er al tijden geprotesteerd tegen de samenwerking van de RUG met het Confucius Instituut Groningen, omdat het Chinees overheidsbeleid zou propageren naar Chinese studenten in Nederland.

Vorige week zegde de RUG haar financieringscontract op het het Chinese Hanban, nadat bleek dat een hoogleraar Chinees zich, vanwege zijn financiële verbintenis met dit instituut, niet kritisch mocht uitlaten over de Chinese overheid.

Daarnaast werd deze week bekend dat de universiteit samenwerkt met de zogenaamde ‘Seven Sons of National Defence’. Deze universiteiten worden door verschillende veiligheidsexperts bestempeld als zeer gevaarlijk als het gaat om veiligheid.