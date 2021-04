Gemeente behoedt unieke, Duitse barak in Hoogkerk voor sloop

nieuws

Foto: Henk Tammens (Gemeente Groningen)

Militairen van de genie, een aannemer en de Protestantse Gemeente Hoogkerk hebben in de afgelopen week een unieke, Duitse oorlogsbarak uit de Tweede Wereldoorlog afgebroken in Hoogkerk.

Het gebouw deed in de oorlog dienst als onderkomen voor het Duitse leger, bij de luchtmacht-post in Oterdum bij Delfzijl. Daarvoor heeft het gebouw waarschijnlijk in Duitsland gestaan, mogelijk om dienst te doen bij de Hitlerjugend. In 1948 werd het gebouw naar Hoogkerk gehaald door een lid van de Protestantse Gemeente in het dorp. Daar deed het tot voor kort dienst als verenigingsgebouw.

Nu het gebouw overbodig is geworden, wilde het kerkgenootschap het gebouw in eerste instantie slopen. Maar daar stak gemeentelijk bouwhistoricus Taco Tel een stokje voor. In het archief van de Historische Vereniging Hoogkerk vond hij een ooggetuigenverslag uit 1948, waarin stond dat het gebouw in de oorlog dienstdeed als onderkomen voor het Duitse leger. Toen Taco dat las, wist hij dat hij iets bijzonders had gevonden.

Het pand wordt, in eerste instantie, door de gemeente opgeslagen als ‘bouwpakket’. Er zijn plannen om de barak opnieuw op te bouwen rond Delfzijl.