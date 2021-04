Geen witte kerst, maar wel sneeuw op tweede paasdag

nieuws

Bron foto: Elin Stil

Tijdens de ochtend van tweede paasdag moesten Groningers misschien wel even nadenken of het toch geen Kerst was, want er kwam hagel en (natte) sneeuw naar beneden.

In combinatie met een gure wind wordt tweede paasdag een koude aangelegenheid. Vanaf het einde van de middag is er, vooral tijdens buien, kans op zware windstoten van 80 tot 100 kilometer per uur.

Komende nacht neemt de wind weer wat af, maar de komende dagen houdt het koude, winterse weer wel aan.