Geen versoepelingen voor sportscholen: “Het is een beetje krom”

Winkels en de horeca mogen volgende week versoepelen, maar sportscholen moeten nog even wachten. Dat is extra balen voor Push & Pull, want zij zijn nu juist druk bezig met het klaarmaken van hun nieuwe pand.



Je sportschool uitbreiden tijdens de coronacrisis: dat klinkt als een risico, maar toch zijn de eigenaren van Push & Pull druk bezig in hun nieuwe pand. Ze verhuizen van de Nieuweweg naar een groter gebouw in de Oude Ebbingestraat. Daarom balen ze extra dat er nog geen versoepelingen zijn aangekondigd voor sportscholen. “Het is natuurlijk een beetje krom,” zegt Rink Dubblinga. “Als je op straat loopt of in de supermarkt staat, dan staan er tientallen mensen om je heen. Maar het is voor een goed doel.”

Toch zien ze de lockdown ook als een kans. “Voor de lockdown merkten we al dat we capaciteitsproblemen hadden,” zegt Laurens Groeneveld. “We waren al aan het kijken voor een grotere plek om door te groeien. Dit is eigenlijk een uitgelezen kans om dat te doen.”

Ze hopen dat ook zij snel weer open mogen. “Ik hoop tussen 11 mei en 1 juni open te gaan. Dan zijn er zo veel mensen gevaccineerd dat het bijna niet anders kan,” zegt Dubblinga. Groeneveld denkt hetzelfde. “We hebben er geen invloed op, we proberen gewoon deze nieuwe gym klaar te hebben zodra het weer mag en dat we in één keer met een knaller open kunnen.”