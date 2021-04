Geen versoepelingen voor ondernemers: “Dit is weer een klap in je gezicht”

Horecaondernemers en winkeliers zijn teleurgesteld dat de aangekondigde versoepelingen zijn uitgesteld.

Zij zouden op woensdag 21 april hun deuren en terrassen mogen openen, maar dit is nu met minimaal een week uitgesteld.Het kabinet maakte bekend dat 21 april nog net te vroeg is. De piek van de derde coronagolf moet eerst geweest zijn voordat er versoepeld kan worden.

Voor horeca-ondernemers en winkeliers is dit opnieuw een teleurstelling. “Dit is weer een klap in je gezicht” aldus Roos Brinkman van café Soestdijk.

Voorlopig is de datum voor deze versoepelingen verschoven naar woensdag 28 april. Het kabinet geeft morgen om 19:00 weer een persconferentie.