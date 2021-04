Geen bekerfinale voor Lycurgus na coronabesmettingen bij tegenstander

nieuws

Foto: Abiant Lycurgus

De bekerfinale tussen Amysoft Lycurgus en Draisma Dynamo, het duel wat maandagmiddag gespeeld zou worden in MartiniPlaza, gaat niet door. Bij Dynamo zijn drie spelers positief getest op het coronavirus.

Volgens de Nederlandse Volleybalbond heeft de Apeldoornse club maandagochtend doorgegeven dat er mogelijk nog meer spelers ziek zijn. Daarop besloot de bond om het duel af te gelasten.

Het is nog niet bekend of de play-off finale tussen de twee clubs, die gepland stond voor aanstaande zondag, wel door kan gaan. Daar zal de volleybalbond eind deze week uitsluitsel over geven.

Een nieuwe datum voor het bekerduel is ook nog niet bekend.