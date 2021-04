Gasleiding geraakt bij graafwerkzaamheden in Selwerd

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

In de Ranonkelstraat in de Groningse wijk Selwerd is woensdagmiddag een gaslekkage ontstaan. Dat meldt de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van een aardgaslekkage kwam rond 15.30 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. Volgens 112groningen.nl ontstond de gaslekkage door werkzaamheden. In de straat worden nieuwe kabels aangelegd waarbij er gebruik wordt gemaakt van een graafmachine. Deze graafmachine raakte een gasleiding waardoor er een lekkage ontstond.

Brandweerlieden hebben de lekkage provisorisch gedicht. Enexis kwam ter plaatse om het euvel verder op te lossen. Er hoefden geen woningen ontruimd te worden.