Galeries in Groningen weer open: “We hebben zulk mooi werk te laten zien”

Werk van Faisel Saro te zien op de expositie Traceren in Galerie Noord

De meeste galeries in de gemeente Groningen zijn weer open. Zaterdag opent Galerie Noord aan de Nieuwstad haar deuren.

“We zijn ruim drie maanden dicht geweest”, vertelt voorzitter Mariëlle Gebben. “Maar vandaag gaat dan eindelijk onze deur weer open, en daar zijn we heel blij mee.” Mensen zouden nu de indruk kunnen hebben dat de galeries de regels overtreden maar daar is volgens Gebben geen sprake van. “Wij vallen onder de winkels, dus wij mogen gewoon open. Sinds winkels op afspraak open mogen, mogen wij onze deuren ook weer openen. Wij hebben besloten nog even te wachten en beginnen vandaag, maar een aantal collega’s zijn al weer een tijdje open. Jammer genoeg weten veel mensen dat nog niet.”

Maar er gelden neem ik aan wel bepaalde regels?

“Klopt. Het is vergelijkbaar met een winkel. Dus als je langs wilt komen maak je een afspraak en vier uur later ben je dan welkom waarbij er maximaal twee mensen tegelijkertijd naar binnen mogen. Of dat slecht is? Het grootste voordeel is dat je nu als bezoeker veel meer van de aanwezige kunst kunt genieten. Je hoeft geen rekening te houden met andere mensen, je kunt je volledig verliezen in de mooie werken die wij, maar die ook andere galeries, te bieden hebben.”

Sinds halverwege december zijn jullie gesloten geweest. Hoe gaat het met jullie?

“We zijn inderdaad ruim drie maanden dicht geweest. En dat was zuur. Toen we in december dicht moesten hadden we net een expositie ingericht. Voor een kunstenaar is het heel vervelend dat zijn of haar werk niet bekeken kan worden, voor de bezoekers is het vervelend dat ze het moeten missen maar ook voor onze vrijwilligers is het heel erg. Zij hebben hun hart en ziel gegeven om een expositie op een mooie manier tot uiting te laten komen. De afgelopen maanden had ik regelmatig de gedachte: och achter onze deuren ligt zoveel moois wat mensen kunnen bekijken, wat mensen misschien in deze tijd ook zo nodig hebben, maar het kan nu niet.”

En ik neem aan dat het ook heel vervelend is voor de planning die jullie hebben?

“Zeer zeker. Je maakt van tevoren afspraken over exposities, met wanneer wat komt. Door de lockdown ben je constant aan het schuiven en het schakelen. En iedere keer als er weer een persconferentie komt, dan geeft dat onzekerheid. Wat gaat er gezegd worden? Wat gaat het voor mij betekenen? Maar gelukkig gaan we nu weer open. Dat is heel mooi nieuws.”

Traceren

In Galerie Noord is vanaf zaterdag de expositie Traceren te bekijken. Op de expositie zijn werken van de kunstenaars Peter Dijk, Ester IJssels en Faisel Saro te bewonderen. Zij onderzoeken elk op hun eigen wijze wat ze aantreffen als ze bepaalde sporen volgen. De overtuiging van Dijk is dat het in kaart brengen van de wereld onze kijk erop verandert. IJssels maakt tekeningen, liefst op zelfgemaakt papier van oude documenten. Saro traceert in zijn kunstwerken historische lagen. Hij verenigt die lagen en de bijbehorende symbolen met het heden.”

De expositie Traceren is tot en met 29 april te bekijken. Meer informatie en reserveringen vind je op de website van Galerie Noord.