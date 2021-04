Forum Groningen in 3D te bewonderen

nieuws

Het Forum Groningen in 3D. Foto: Google Maps

Forum Groningen is sinds enkele dagen in 3D te bewonderen via Google Maps. De rest van de stad was sinds 2017 al op deze manier te bekijken.

Google heeft onlangs nieuw fotomateriaal geüpload waardoor nu ook het in 2019 geopende Forum Groningen drie dimensionaal te bekijken is. Om het Forum te bekijken ga je met Google Maps naar de Groningse binnenstad, kies je voor satelliet en vervolgens voor 3D. Door de ctrl-knop ingedrukt te houden en te bewegen met je muis kun je als een helikopter om het Forum heen vliegen.

Groningen was in 2017 één van de eerste Nederlandse steden die volledig 3D te bekijken was. Amsterdam en Rotterdam gingen de Martinistad voor.