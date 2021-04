nieuws

De Folkingestraat krijgt weer cameratoezicht. De gemeenteraad stemde woensdag unaniem in met het voorstel.

Vier jaar geleden, in 2017, kwamen er ook camera’s in de straat te hangen. Een jaar later verdween de apparatuur weer omdat het middel niet goed zou helpen. Dat de camera’s nu weer terugkeren gebeurt op verzoek van bewoners. Buurtbewoners klagen al tijden over druggerelateerde overlast. Met het ophangen van de camera’s in 2017 nam deze overlast af, de afgelopen jaren is het echter weer toegenomen.

Dat er unaniem werd ingestemd met het voorstel betekent niet dat alle partijen stonden te springen. GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren en D66 willen dat er een onderzoek komt naar de onderliggende oorzaken van de overlast. GroenLinks noemt instemmen met cameratoezicht een ingewikkelde afweging. Als het aan de partij ligt gaan de camera’s snel weer verdwijnen, en wordt er ondertussen onderzoek gedaan naar de groep overlastgevers. De camera’s blijven tot zeker komende herfst hangen.