FNV: “Spoorstakingen voorlopig van de baan”

nieuws

Foto: TreinBas - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77275321

De spoorstakingen bij de treinverkeersleiders van ProRail zijn voorlopig van de baan. Dat laat vakbond FNV woensdagmiddag weten.

FNV en ProRail hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. “Het woord is nu aan de leden”, vertelt Michiel Boer van FNV Spoor. “Als die het akkoord goedkeuren, is er een nieuwe cao en zijn acties helemaal van de baan.” Op dit moment worden door ProRail en FNV de laatste hand gelegd aan de details van het akkoord.

Woensdagochtend werd er door de treinverkeersleiders gestaakt in de Randstad. Hierdoor reden er van 06.00 tot 08.00 uur geen treinen. Pas na 10.00 uur kwam het treinverkeer weer op gang. Vrijdagochtend zou er in Groningen gestaakt worden, en op zaterdag zou het werk de hele dag worden neergelegd.