FNV: Gemeente Groningen en Schakelkans houden zich niet aan privacywet

De gemeente Groningen en bureau Schakelkans hebben de privacywetgeving geschonden. Dat blijkt volgens de FNV uit de beantwoording van een Wob-verzoek dat de vakbond in november indiende bij de gemeente.

Het gaat daarbij om de wettelijk verplichte overeenkomst voor het verwerken van persoonsgegevens. Die is pas negen maanden na de start van hun samenwerking getekend door de gemeente en het Bureau voor Arbeidsinschakeling. Die laatste is de uitvoerder van bureau Schakelkans.

FNV-bestuurder Maureen van der Pligt zegt: “Het is echt schandalig dat er op deze manier wordt omgegaan met de privacy van uitkeringsgerechtigden. Een gemeente die mensen ergens plaatst op een traject moet aan alle wettelijke voorwaarden voldoen, ook privacy-voorwaarden. We gaan hier zeker een melding over doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.”

Het Wob-verzoek was bedoeld om inzicht te krijgen in het verdienmodel dat de gemeente en Schakelkans samen hadden opgetuigd. Daarbij kwam de schending van de privacywetgeving per toeval boven water. Van der Pligt zegt: ‘De gemeente doet echt heel kinderachtig bij het beantwoorden van een aantal vragen. Ze maken er een woordspelletje van terwijl het over echt belangrijke zaken gaat.”