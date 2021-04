Flink wat lawaai tijdens intrillen damwanden

nieuws

Foto Patrick Wind, 112groningen.nl Nachtelijk intrillen damwanden.

In de Verlengde Lodewijkstraat en directe omgeving was het afgelopen nacht (woensdag op donderdag) erg lawaaierig.

Combinatie Herepoort trilde namelijk diverse damwanden midden in de nacht de grond in. Dat gebeurde op dat tijdstip, omdat er dan op de naastgelegen spoorbaan geen treinverkeer is die de werkzaamheden kan hinderen.

Om de directe omwonenden tegemoet te komen konden zij een hotelkamer boeken op kosten van de aannemer. Diverse mensen hebben daar gebruik van gemaakt.

De werkzaamheden zijn nodig omdat bij de Verlengde Lodewijkstraat de vernieuwde zuidelijk ringweg aangelegd wordt. Die gaat in die buurt de grond in.