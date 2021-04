Fietssnelweg tussen Stad en Assen stap dichterbij; Tynaarlo kiest voor tunnel bij Vries

nieuws

Foto: Provincie Drenthe

Het gemeentebestuur van Tynaarlo heeft ervoor gekozen om de fietssnelweg tussen Groningen en Assen te laten lopen langs het Noord-Willemskanaal. Een tunnel ter hoogte van de Vriezerbrug in Vries moet dat, volgens RTV Drenthe, mogelijk gaan maken.

Daarmee vervalt, als het aan het lokale college van B&W ligt, de optie voor de fietsroute langs de A28. Het gemeentebestuur zegt voor een tunnel te kiezen, omdat dit de veiligste en de goedkoopste optie is. De provincies Groningen en Drenthe en de Rijksoverheid moeten de tunnel gaan betalen.

In Drenthe was er tot nu toe veel onduidelijkheid over het tracé van De Groene As, zoals de fietssnelweg gaat heten. Het grootste gedeelte in Groningen is inmiddels klaar, maar Drentse gemeenten steggelden over verschillende routes.

De werkzaamheden aan het Drentse gedeelte van het traject kunnen, op z’n vroegst, in 2022 beginnen. De gemeenteraad van Tynaarlo moet nog goedkeuring geven aan de plannen.