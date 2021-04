Fietspad langs rijksweg N360 anderhalve week dicht

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Het fietspad langs de Rijksweg (N360) is van vrijdag 30 april 19.00 uur tot maandag 10 mei 06.00 uur afgesloten, tussen de oostelijke ringweg (N46) en de Noorddijkerweg.

Het fietspad moet worden afgesloten, omdat er groot onderhoud wordt uitgevoerd. Fietsers worden omgeleid door de wijk Lewenborg of via de zuidzijde van het Damsterdiep. Volgens Groningen Bereikbaar is de doorfietsroute Ten Boer-Groningen, over de Stadsweg, een goed alternatief voor de fietsers.

Op vrijdag 7 mei tussen 06.00 en 18.00 uur moeten ook de noordelijke toe- en afritten tussen de oostelijke ringweg (N46) en de N360 worden afgesloten. Het autoverkeer wordt dan omgeleid via de toe- en afritten bij Meerstad.