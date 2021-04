Fietsen tijdens wiskunde op Harens Lyceum: ‘chaos in de les’

Geen les vanaf een stoel, maar op een fiets of balanceerbal. Het Harens Lyceum is daar deze week mee begonnen als experiment. De beweegklas, zo luidt de naam, en de eerste indruk is positief.

Het beweeglokaal is een ruimte in het gebouw van het Harens Lyceum. Daar worden verschillende lessen gegeven, zoals in elk lokaal, maar met één belangrijk verschil: de stoelen zijn vervangen door beweegmeubilair.

Chaos in de les

‘Het is hartstikke leuk. Er gebeurt van alles om mij heen.’ vertelt Duko Kiekebos, docent aan het Harens Lyceum.

Op dit moment zit hij middenin een wiskundeles. Links van Kiekebos wiebelen leerlingen op een balanceerbal. Aan de rechterkant trappen drie jongens zich bijna in het zweet, zo fanatiek bewegen zijn op hun fitnessfietsen. ‘Ik houd wel van een beetje chaos in de les,’ licht Kiekebos toe.

Ook leerlingen zijn enthousiast. ‘Ik vind het wel leuk, alleen heb ik de neiging om steeds te bewegen,’ zegt leerling Nina, terwijl zij haar evenwicht probeert te bewaren op een ronde grijze bal.

Afleidend

Maar leidt al dat bewegen niet af van de inhoud? ‘Je wordt minder snel afgeleid, omdat je wat te doen hebt,’ meent fietsende leerling Olaf. Leeftijdsgenoot Levi is het oneens: ‘Ze zeggen dat het beter is voor de concentratie, maar ik ben er meer door afgeleid.’

Zitten is het nieuwe roken

Nauw betrokken bij de beweegklas is Melina Jager. Zij is student Healthy Aging aan de Hanzehogeschool en heeft samen met het Harens Lyceum de beweegklas handen en voeten gegeven. ‘Zitten is het nieuwe roken. Door leerlingen te laten bewegen, hopen we dat ze zich actiever en fijn voelen en zich beter op de les kunnen concentreren.’

Het experiment loopt deze en volgende week. Daarna beoordeelt de school in overleg met docenten, leerlingen en student Jager of en in welke eventuele vorm de beweegklas een plek krijgt in het Harense onderwijs.