Fiets in brand bij geluidswal A28

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De Groninger brandweer moest zondagavond in actie komen voor een buitenbrand langs de A28. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van de brand kwam rond 18.30 uur binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “De brand woedt ter hoogte van de Multatulistraat”, vertelt Ten Cate. “Langs de A28 staat op deze plek een geluidswal. In een kuil ligt een fiets en wat andere rotzooi. Dit is in de brand geraakt.” De brandweer was snel ter plaatse. “Brandweerlieden hebben met een brandblusser het vuur bestreden.”

Het is onbekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan. De fiets is door de brand verwoest.