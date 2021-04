FC Groningen heeft nagenoeg fitte selectie in aanloop naar VVV

nieuws

Foto: Sportphotoagency.com (L-R) *Jorgen Strand Larsen* of FC Groningen, *Jordan Teze* of PSV

De selectie van FC Groningen is voorafgaand aan het duel tegen laagvlieger VVV uit Venlo nagenoeg fit.

Alleen Arjen Robben en Ramon Pascal Lundqvist zijn nog afwezig. Zij zijn wel bezig met hun herstel.

Trainer Danny Buijs kan dus weer beschikken over clubtopscorer Jørgen Strand Larsen. Hij kreeg een uitnodiging voor het Noorse elftal, maar Strand Larsen sloeg die af om volledig te herstellen van een blessure die hij een maand geleden opliep tegen Fortuna Sittard.

VVV heeft met Georgios Giakoumakis de topscorer van de eredivisie in huis. Hij mikte al 24 keer raak. Desondanks is VVV één van de degradatiekandidaten. De ploeg staat 16e. Dat betekent aan het einde van de rit nacompetitie tegen degradatie. FC Groningen heeft hogere belangen en wil zich plaatsen voor de play-offs voor Europees voetbal.

De aftrap van VVV – FC Groningen is zaterdagavond om 18.45 uur is stadion De Koel in Venlo.