FC Groningen bereidt zich voor op thuiswedstrijd met publiek tegen Sparta

Foto: Daniel Theelen

Aanstaande zaterdag speelt FC Groningen, na 211 dagen, voor het eerst weer een wedstrijd met publiek. Bij de testwedstrijd in Eindhoven mogen 4.000 PSV-supporters aanwezig zijn. Hoewel nog onzeker is of de wedstrijd met publiek een vervolg krijgt, bereid de club zich wel voor op thuiswedstrijden met haar eigen aanhang.

FC Groningen verwacht volgende uitsluitsel te ontvangen van de KNVB over de mogelijkheden voor wedstrijden met publiek. Voor het toekennen van toegangskaarten wordt het kort dag richting het thuisduel met Sparta Rotterdam, maar deze wedstrijd is wel het doel van de club.

Bezoekers moeten, op een specifieke testlocatie, een coronatest te ondergaan en voor binnenkomst in het stadion een negatieve uitslag van maximaal 40 uur oud overleggen. Dit geldt ook supporters en sponsors die al gevaccineerd zijn.

Dit is een harde eis en voorwaarde die wordt gesteld om met publiek te mogen spelen¨, zegt algemeen directeur Wouter Gudde. “Heel vervelend, maar als we iets willen, dan is dat de enige optie. Maar we weten dat wij als organisatie in staat zijn de wedstrijden op een veilige en verantwoorde manier te organiseren, waarbij we de overheidsrichtlijnen kunnen waarborgen. Dat hebben we aan het begin van dit seizoen bij diverse oefenduels en in de competitiewedstrijd tegen PSV al aangetoond. Als blijkt dat we tegen Sparta met publiek mogen spelen, kunnen we snel schakelen en kunnen we supporters ontvangen.”

Mocht er met publiek worden gespeeld, dan zal de capaciteit beduidend lager liggen dan aan het begin van dit seizoen. Er zijn dan 3.100 plekken beschikbaar. Vanwege werkzaamheden op de Tonny van Leeuwen Tribune worden bij de thuiswedstrijden met beperkte toegang alleen de Piet Fransen Tribune en de Koeman Tribune opengesteld. De hoofdtribune in het Hitachi Capital Mobility Stadion is beschikbaar voor zakelijke relaties van FC Groningen.