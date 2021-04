FC Groningen begonnen met verkoop seizoenkaarten

nieuws

Foto: Sportphotoagency.com

FC Groningen is vandaag, 1 april, gestart met de verkoop van seizoenkaarten voor het seizoen 2021/2022. De club hoopt komend seizoen veel supporters op de tribunes te zien.

Huidige seizoenkaarthouders hebben van de FC een persoonlijke mail ontvangen, met uitleg over hoe de huidige seizoenkaart kan worden verlengd. Wie vóór woensdag 16 juni zijn of haar seizoenkaart verlengt, is zeker van de huidige plek op de tribune.

Voor het verlengen of aanschaffen van een seizoenkaart is dit jaar een extra handeling nodig. FC Groningen is overgestapt op een ander ticketingsysteem. Alles is ondergebracht in één ‘Mijn FC Groningen’-account. Hierdoor is het wel noodzakelijk dat supporters zich opnieuw registreren bij de club.

Via ‘tickets.fcgroningen.nl’ kunnen supporters een seizoenkaart aanvragen, verlengen of de tribuneplek wijzigen. De club zegt er enorm naar uit te kijken om volgend seizoen weer veel supporters op de tribunes te mogen begroeten. Mocht er onverhoopt vanwege de corona-pandemie toch nog niet met publiek worden gespeeld, dan belooft de FC opnieuw dat het mogelijk is om geld terug te vragen voor de gemiste wedstrijden.