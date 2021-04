FC Groningen begint toewijzing kaarten Sparta, ondanks onduidelijkheid over publiek

sport

Foto via FC Groningen

FC Groningen begint woensdagochtend met het toekennen van toegangsbewijzen voor de wedstrijd van aanstaande zondag. Maar of er daadwerkelijk publiek aanwezig mag zijn bij de thuiswedstrijd tegen Sparta, is nog onduidelijk.

Woensdagochtend gaat de club mails versturen aan supporters die in aanmerking komen voor een ticket, zodat het niet te kort dag wordt bij de verstrekking van de kaarten. Seizoenkaarthouders die aan het begin van het seizoen in aanmerking kwamen voor het bijwonen van de thuiswedstrijd tegen Ajax , krijgen voorrang bij het claimen van de toegangstickets. Vanaf donderdag worden er ook toegangstickets toegewezen aan andere seizoenkaarthouders, die hiervoor in aanmerking komen. Als er nog plekken beschikbaar zijn, komen die vanaf vrijdag 30 voor alle seizoenkaarthouders beschikbaar.

Mocht er met publiek worden gespeeld, zijn er maximaal 3.100 plekken beschikbaar. Bezoekers moeten, voor aanvang van de wedstrijd, op een specifieke testlocatie een coronatest te ondergaan en voor binnenkomst met een ID-bewijs een negatieve uitslag van maximaal 40 uur oud kunnen overleggen. “FC Groningen erkent dat dit niet de gastvrijheid is die de club voorstaat, maar heeft daarin weinig te kiezen. Het is een harde eis en voorwaarde die wordt gesteld om met toeschouwers te mogen spelen”, zo meldt de club.