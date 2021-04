“Fantastisch als de terrassen open mogen, maar ik ben ook sceptisch”

nieuws

Dat de terrassen wellicht vanaf 21 april weer open mogen wordt door Jard van Dalen van restaurant Dokjard omschreven als fantastisch nieuws. Maar ze is ook sceptisch.

“Na alles wat we afgelopen jaar hebben meegemaakt heb je geleerd om een slag om de arm te houden”, vertelt Van Dalen. “Wellicht herinner je je nog wat zich in december heeft gespeeld. Op een gegeven moment was er toen het gerucht dat in de feestperiode de cafés open konden. Iedereen was hoteldebotel. Maar uiteindelijk kwam er niets van terecht. En zo hebben we de afgelopen maanden vaker van zulke momenten gehad. Maar als het doorgaat, dan zou het een hele mooie stap voorwaarts zijn. Dus voor de duidelijkheid, geen pessimisme, maar eerst zien en dan geloven.”

“Wat kunnen we doen zonder afbreuk te doen aan ons concept”

Het openen van de terrassen zou Dokjard niet heel veel opleveren. “Voor de coronacrisis konden we op ons terras 45 mensen kwijt. Nu zouden dat er 25 zijn. Maar we weten niet onder welke voorwaarden de terrassen straks weer open mogen hè? Hoe dan ook betekent het voor ons dat we creatief moeten na gaan denken hoe we hier als bedrijf om mee willen gaan, hoe we dit willen gaan doen zonder afbreuk te doen aan ons concept.”

“Spareribs hebben ons door de coronacrisis geholpen”

Met Dokjard gaat het ondertussen relatief goed. “We hebben sinds de eerste lockdown Take-away-menu’s. En dat gaat ontzettend goed. We hebben nagedacht hoe we kwalitatieve maaltijden aan kunnen bieden die ook na het vervoer niets aan kwaliteit hebben verloren. Aanvankelijk waren wij een restaurant dat geen spareribs op het menu had staan. We zijn daar toch mee begonnen, en we krijgen nu regelmatig teruggekoppeld dat we de beste spareribs van de stad hebben. Ik zeg daarom wel eens dat de spareribs ons door deze crisis hebben geholpen.”

