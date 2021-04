Familie ‘Opa Siep’ strijdt door voor Nunë en Davit: ‘IND, durf terug te komen op verkeerde beslissing!’

nieuws

Ondanks het feit dat hun ‘Opa Siep’ op 2 april is overleden, zet de Nederlandse familie van Nunë (9) en Davit (7) de strijd tegen de uitzetting van de kinderen naar Armenië voort. Dat vertelt Edwin Westra, de jongste zoon van Siep, donderdagmiddag: “Het was mijn vaders grootste wens dat Nunë en Davit in Nederland mogen blijven.”

De IND heeft in december bepaald dat het gezin van Nunë en Davit, woonachtig in de Stad Groningen, Nederland moet verlaten. De twee kinderen werden in Nederland geboren, nadat hun ouders in 2011 wegvluchten uit Armenië. Het wachten is nu op de rechtbank Groningen. Die behandelt later dit jaar het beroep tegen hun uitzetting.

Maar één van de belangrijkste pleitbezorgers van de kinderen, namelijk hun ‘opa Siep'(Siep Westra) is op 2 april plotseling overleden, op 70-jarige leeftijd. Siep en Martha Westra sloten het gezin in hun hart na de vlucht van het gezin in 2011. Vanaf dat moment maken de kinderen onderdeel uit van het gezin Westra. “Het was mijn vaders grootste wens dat Nunë en Davit in Nederland mogen blijven”, aldus Edwin Westra. “In deze emotionele tijd hebben Nunë en Davit en oma Martha elkaar nog meer nodig”.

Afgelopen week werd duidelijk dat de Nijmeegse Jacob (13) en zijn moeder Tina in Nederland mogen blijven, nadat ze ook uitgezet dreigden te worden naar Armenië. Volgens Westra biedt deze ontwikkeling hoop voor Nunë en Davit: “We hebben gezien dat het IND terug durft te komen op een verkeerde beslissing die ze genomen hebben. In het dossier van Nunë en Davit heeft het IND ook een verkeerde beslissing genomen en het is nog niet te laat om die fout te herstellen.”

De petitie om Nunë en Davit in Nederland te houden, die mede door ‘Opa Siep’ is gestart, is inmiddels ruim 13.000 keer getekend. Maar dat is nog lang niet genoeg, zo stelt Westra: “We hebben tenminste 40.000 handtekeningen nodig om het op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Dat is ons doel!”