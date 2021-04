Faculteitsbestuur FEB wil dat studenten tijdens tentamen naar de wc mogen

nieuws

Foto: Pixabay

Studenten aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) die tijdens een tentamen hoge nood hebben, mogen niet naar de wc. Dat moet anders, zegt het faculteitsbestuur. De Universiteitskrant bericht er woensdag over.

FEB is de enige faculteit die studenten niet toestaat om tijdens tentamens naar de wc te gaan. Bij online tentamens mag het helemaal niet. en in een tentamenhal mogen alleen studenten met een medische aandoening de ruimte verlaten. Dat moet dan wel onder begeleiding gebeuren.

Het faculteitsbestuur dacht dat dit bij alle faculteiten van de RUG gebruikelijk was. Nadat de zaak bij de universiteitsraad onder de aandacht werd gebracht, heeft het bestuur nu een verzoek ingediend bij de examencommissie om de regels aan te passen. Het is niet bekend of en wanneer er toestemming komt.

Als de commissie het verzoek inwilligt, mogen studenten voortaan de tentamenhal verlaten voor een wc-bezoekje. Bij online tentamens mogen ze uit het zicht van de camera naar het toilet, mits de surveillant toestemming heeft gegeven,