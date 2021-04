Extra impuls van half miljoen euro voor begeleiding ouders van jonge kinderen

nieuws

Moeder met baby, foto Kryten

De provincie stelt een half miljoen euro beschikbaar om jonge kinderen een goede eerste duizend dagen te geven. De provincie wil hiermee generatiearmoede voorkomen.

Door betere voorlichting, met vroegtijdig signaleren van problemen, en hulp en begeleiding, wordt kinderen en hun ouders in de regio een zo goed mogelijke start geboden. Voor zwangere vrouwen en voor jonge gezinnen in armoede is het essentieel dat er een goede samenwerking is tussen partners in de geboortezorg.

De gemeente Groningen loopt hierin voorop, aldus de provincie. De ‘Coalitie Kansrijke Start Groningen’ is landelijk een voorbeeld, vanwege de goede samenwerking tussen partners in de geboortezorg. “We weten dat een kind dat in armoede wordt geboren in de eerste 1.000 dagen van zijn leven te maken kan krijgen met slechte voeding, verwaarlozing, mishandeling of andere risicofactoren. Deze kinderen beginnen dan met een achterstand aan het leven,” aldus de Groningse wethouder Isabelle Diks. Daarom is het belangrijk om ouders al vóór de geboorte van het kind te bereiken.