Esserveld heeft opnieuw de duurste graven van Nederland

Foto Andor Heij. Begraafplaats Esserveld

Om voor dertig jaar een eenpersoons graf te kunnen huren op begraafplaats Het Esserveld, betalen nabestaanden dit jaar 8.422 euro. Daarmee is de begraafplaats in de Villabuurt opnieuw de duurste gemeentelijke begraafplaats van Nederland.

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van uitvaartverzekeraar Monuta naar graf- en crematiekosten. De kosten voor een graf op het Esserveld zijn, in een jaar tijd, met 4,3 procent gestegen. De begraafplaats is veruit de duurste van Nederland, want nummer twee Leiderdorp volgt met 6.939 euro voor eenzelfde soort graf. De gemeente Losser is de goedkoopste van het land. Dertig jaar rust voor een overledene kost hier 1.148 euro.

In de provincie Groningen als geheel betalen nabestaanden gemiddeld zo’n 2.799 euro aan grafkosten voor een eenpersoonsgraf. Daarmee valt de provincie als geheel beneden het Nederlandse gemiddelde van 3.036 euro.