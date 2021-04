Erfgoedvereniging en gemeente tegenover elkaar bij Raad van State over ‘Kunstwerf’

nieuws

De gemeente Groningen en Erfgoedvereniging Heemschut troffen elkaar donderdagmiddag aan de Oranjestraat 15 in Den Haag. De Raad van State hield een zitting over de omgevingsvergunning die de gemeente Groningen heeft verleend voor vier oefenruimtes aan de Bloemsingel.

De bouw van de Kunstwerf, het nieuwe onderkomen voor vier theatergezelschappen aan de Bloemsingel, liep veel vertraging op, mede door de processen die Heemschut opzette tegen de bouw. Met name het feit dat het beeldbepalend pand ‘Villa B’ nagenoeg geheel zou verdwijnen achter één van de oefenruimtes, is Heemschut al jaren een doorn in het oog.

Een uitspraak van de rechtbank, in februari van vorig jaar, legde de bouw tijdelijke stil. De rechtbank oordeelde dat de gemeente de bouwvergunning moest intrekken en herzien. Drie weken later werd een nieuwe bouwvergunning afgegeven en ging de bouw verder. Heemschut vindt dat de gemeente hen geen tijd heeft gegeven om hierop te reageren. Maar ook de omgevingsvergunning werd nietig verklaard en daartegen komt de gemeente nu in verweer bij de Raad van State.

Maar ook Heemschut tekende beroep aan tegen de gemeente, in dit geval tegen de nieuwe bouwvergunning. De Raad van State zal beide klachten onder de loep gaan nemen. De kans bestaat daardoor dat de gemeente het vergunningsproces opnieuw moet opstarten, met lange vertraging als gevolg. De gemeente had gehoopt dat de oefenruimtes inmiddels zouden zijn opgeleverd.